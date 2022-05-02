Son dakika haberleri | Yanan evin enkazından çıkarılan anne ile oğlunun cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Yanan evin enkazından çıkarılan anne ile oğlunun cenazesi defnedildi

02.05.2022 19:23

Son dakika haber: Konya'nın Bozkır ilçesinde yangın nedeniyle göçen müstakil evin enkazından çıkarılan anne ile zihinsel engelli oğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde yangın nedeniyle göçen müstakil evin enkazından çıkarılan anne ile zihinsel engelli oğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Dereköy Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden zihinsel engelli Mehmet Ali (35) ile annesi Havva Yar Sırım'ın (75) Bozkır Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenaze aracıyla Dereköy Mahallesine getirilen cenazeler, Dereköy Yukarı Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Dereköy Mahallesi'nde dün ekmek tandırından çıkan alevlerin kısa sürede Havva Yar Sırım'ın yaşadığı evi sarmasıyla yangın çıkmış, itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından çatısı çöken evde anne ile oğlunu arama çalışması başlatılmıştı.

Evin enkazında Mehmet Ali (35) ile annesi Havva Yar Sırım'ın (75) cenazesine ulaşılmış, yaşlı kadının oğlunu kurtarmak isterken evde mahsur kaldığı öğrenilmişti.

Son dakika haberleri | Yanan evin enkazından çıkarılan anne ile oğlunun cenazesi defnedildi
Son dakika haberleri | Yanan evin enkazından çıkarılan anne ile oğlunun cenazesi defnedildi
Son dakika haberleri | Yanan evin enkazından çıkarılan anne ile oğlunun cenazesi defnedildi
Son dakika haberleri | Yanan evin enkazından çıkarılan anne ile oğlunun cenazesi defnedildi
Son dakika haberleri | Yanan evin enkazından çıkarılan anne ile oğlunun cenazesi defnedildi
Son dakika haberleri | Yanan evin enkazından çıkarılan anne ile oğlunun cenazesi defnedildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yanan evin enkazından çıkarılan anne ile oğlunun cenazesi defnedildi - Son Dakika


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