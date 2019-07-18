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Konya'da yangın

23 dakika önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde binanın bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu.

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Konya'nın Ilgın ilçesinde binanın bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Ayvatdede Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanlarında yer alan 32 dairenin bulunduğu 8 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Binadakiler ekiplerce tahliye edildi, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlilerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İtfaiye, Ilgın, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:17 Kaynak: AA
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