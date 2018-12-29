Son Dakika Haberleri: Konya'da Yangın Faciası: 4 Çocuk Öldü (4)

Konya'da Yangın Faciası: 4 Çocuk Öldü (4)

1 saat önce

CENAZELERİ ANNE VE BABA YIKADIKonya'nın Karatay ilçesinde sobadan çıkan yangında ölen Suriyeli 4 kardeşin cenazeleri, aileye teslim edildi.

Konya'da Yangın Faciası: 4 Çocuk Öldü (4), System.String[]
CENAZELERİ ANNE VE BABA YIKADI

Konya'nın Karatay ilçesinde sobadan çıkan yangında ölen Suriyeli 4 kardeşin cenazeleri, aileye teslim edildi. Acılı baba Hüseyin El Abdullah ve anne Fatima El Abdullah, çocuklarının cenazelerini kendileri yıkamak istedi. Israr üzerine yetkililer izin verdi ve anne ile baba, çocuklarının cenazelerini kendileri yıkadı. Kardeşler, Hacıveyis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da  katıldı. Ailenin yaklaşık 4 yıl önce  Suriye'deki iç savaştan kaçarak, Konya'ya gelip yerleştikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:40 Kaynak: DHA

Karatay, Anne, Konya, Güncel
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