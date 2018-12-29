Konya'da Yangın Faciası: 4 Çocuk Öldü (4)
1 saat önce
CENAZELERİ ANNE VE BABA YIKADIKonya'nın Karatay ilçesinde sobadan çıkan yangında ölen Suriyeli 4 kardeşin cenazeleri, aileye teslim edildi.
CENAZELERİ ANNE VE BABA YIKADI Konya
'nın Karatay
ilçesinde sobadan çıkan yangında ölen Suriyeli 4 kardeşin cenazeleri, aileye teslim edildi. Acılı baba Hüseyin El Abdullah ve anne Fatima El Abdullah, çocuklarının cenazelerini kendileri yıkamak istedi. Israr üzerine yetkililer izin verdi ve anne ile baba, çocuklarının cenazelerini kendileri yıkadı. Kardeşler, Hacıveyis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler
Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak
da katıldı. Ailenin yaklaşık 4 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak, Konya'ya gelip yerleştikleri öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:40 Kaynak: DHA
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