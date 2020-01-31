Konya'da yangında yaralan yaşlı adam hayat mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da yangında yaralan yaşlı adam hayat mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Konya'da yangında yaralan yaşlı adam hayat mücadelesini kaybetti

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde evde çıkan yangında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki Sami Yaman, 37 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Konya'da yangında yaralan yaşlı adam hayat mücadelesini kaybetti, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde evde çıkan yangında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki Sami Yaman, 37 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.


Yangın, 25 Aralık 2019 Çarşamba günü Ereğli ilçesi Dalmaz Mahallesinde bulunan tek katlı kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bir dönem tatlıcılık yapan ve yatalak olduğu öğrenilen Sami Yaman'ın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evden yüklen alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Evde çıkan yangında yaralanan Sami Yaman, ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sami Yaman tedavi gördüğü hastanede 37 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. - KONYA

Aralık, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:48 Kaynak: İHA
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