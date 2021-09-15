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Konya'da yapılan "parmak nakli" literatüre girdi - Son Dakika

Konya'da yapılan "parmak nakli" literatüre girdi

15.09.2021 11:29
Konya'da yapılan

Konya'da 19 yaşındaki gencin kopan baş parmağının yerine, işlevi daha az olan yüzük parmağı transfer edildi.

Konya'da 19 yaşındaki gencin kopan baş parmağının yerine, işlevi daha az olan yüzük parmağı transfer edildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilsev İnce ve Prof. Dr. Mehmet Dadacı, iş kazası sonucu elinde ciddi yaralanma olan ve baş parmağı kopan hastanın tedavisine yoğun mesai harcadı.

Baş parmağının kopması nedeniyle el fonksiyonlarını büyük ölçüde kaybeden 19 yaşındaki hastayı operasyona alana hekimler, yaklaşık 1,5 saatlik ameliyatın ardından daha az işlevi olan yüzük parmağını, baş parmağın yerine dikti.

Ameliyat sonrası 2 saatlik sürenin ardından baş parmağını hisseden hasta, el fonksiyonlarını kullanabilecek şekilde taburcu edildi. Yapılan operasyon, bilimsel dergide yayımlanarak literatüre girdi.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi, yüz ve kol nakli için ruhsat aldı

Prof. Dr. İnce, AA muhabirine, Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniğinin uzun yıllardır mikro cerrahi merkezi olarak çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda hastanın kliniğe başvurduğunu, parmağı, kolu kopan hastalara hizmet verdiklerini ifade eden İnce, kol ve yüz nakli ruhsatı alan ikinci üniversite hastanesi olduklarını belirtti.

İnce, parmakları kopan hastalarda her zaman onarım yapamadıklarına dikkati çekti.

Baş parmağı kopan 19 yaşındaki hastaya, el fonksiyonlarının korunması için yeni bir teknik uyguladıklarını anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Hasta bir kaza sonucu parmağını kaybetmişti. Kaybettiği parmağının yerine bir parmak nakli yapmamız lazımdı. Ayaktan parmak naklinde mikro cerrahi uyguladıktan sonra pıhtı atıp, parmağı kaybetme riski vardı. Uygulayacağımız tekniğimizde bu risk yoktu. Hastayla konuştuğumuzda bu tekniğin daha uygun olacağına karar verdik. Yüzük parmağının, kopan baş parmağın yerine naklini yaptık. Nakli başarıyla gerçekleştirdik, gayet iyi, fonksiyon görüyor. Hastamız, işine gücüne döndü. Yazı yazmak da dahil bütün ince becerilerini yapabilecek durumda. Ayrıca parmağını da hissediyor. Ayaktan nakil yaptığınızda hasta en az 6 ay o parmağı hissetmez ama bu teknikte ameliyattan yaklaşık 2 saat sonra parmağını hisseder."

Uygulama, Amerikan El Cerrahisi Dergisi'nde yayımlandı

İnce, literatürde baş parmak transferiyle ilgili ayak ve işaret parmağından nakil olduğunu dile getirerek, "İşaret parmağını kullandığımız zaman elin en önemli parmaklarından birinin fonksiyonunu kaybetmiş oluyorsunuz. Biz, göreceli olarak daha az kullanılan dördüncü parmak olan yüzük parmaktan nakil yaptık, başarılı oldu. Bu da Journal of Hand Surgery American Volume'de (Amerikan El Cerrahisi Dergisi) basıldı." ifadelerini kullandı.

Meram Tıp Fakültesi, İş Kazası, Plastik, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Konya'da yapılan 'parmak nakli' literatüre girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da yapılan "parmak nakli" literatüre girdi - Son Dakika
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