Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Konya'nın Halkapınar ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

Halkapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Seydifakılı Mahallesi'ndeki bir bahçede yaptıkları çalışma sırasında, ağaçta hareketsiz duran balaban kuşunu gördü.

Kanadından yaralı olan ve uçamayan balaban kuşuna, su ve yiyecek verildi.

Yaralı balaban, ilk kontrolleri yapıldıktan sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı balaban kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Yaralı kuşu bulan Halkapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Rıza Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ceviz ağacının üzerinde uçamayan kuşu gördüklerini söyledi.

Yaralı olduğunu düşündüklerini ve kuşa yardım ettiklerini anlatan Yılmaz, "Kuşu yakaladıktan sora yaptığımız incelemede kanadında kan ve yara olduğunu gördük, vurularak yaralandığını anladık. Kuşu müdürlüğümüze götürdük. Burada veteriner arkadaşlarımız tarafından ilk tedavisi yapıldıktan sonra ekiplere teslim ettik. " diye konuştu.