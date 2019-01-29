Son Dakika Haberleri: Konya'da Yaralı Halde Bulunan Orman Baykuşu, Koruma Altına Alındı

Konya'da Yaralı Halde Bulunan Orman Baykuşu, Koruma Altına Alındı

52 dakika önce

Konya'da, doğada yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, koruma altına alındı.

Konya'da Yaralı Halde Bulunan Orman Baykuşu, Koruma Altına Alındı, System.String[]
Konya'da, doğada yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaş tarafından yaralı halde bir baykuş bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi'ndeki belirtilen adrese giden ekipler, bulunan baykuşun, kulaklı orman baykuşu olduğunu belirledi.

Yaralı baykuş, tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

Baykuşun, tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:35 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Güncel
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