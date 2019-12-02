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Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı
6 saat önce
Konya'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:46 Kaynak: AA
Konya'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çumra ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide uçamayan bir şahin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese giden milli parklar görevlileri, kanadından yaralı olduğu belirlenen şahini tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.
Şahinin tedavisinin yapılmasının ardından tekrar bulunduğu alanda doğal yaşam sahasına bırakılacağı belirtildi.
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