Konya'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Mahalleye ulaşan ekipler, kanadından yaralı kızıl şahini alarak, tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde, yol kenarında uçamayan bir şahin bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Konya 'da kanadından yaralanmış bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

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