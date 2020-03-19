Konya'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

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Konya'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
6 saat önce
Konya'da kanadından yaralanmış bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Konya'da kanadından yaralanmış bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde, yol kenarında uçamayan bir şahin bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.
Mahalleye ulaşan ekipler, kanadından yaralı kızıl şahini alarak, tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.
Şahinin, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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