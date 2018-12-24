Konya'da Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı
21 dakika önce
Konya'da yaralı olarak bulunan şahin koruma altına alındı.
Konya
'da yaralı olarak bulunan şahin koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Meram
İlçesi, Gökyurt Mahallesi'nde uçamayan yaralı bir şahinin bulunduğu ihbarı yapılması üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese geldi.
Vatandaşların bulduğu yaralı şahini teslim alan milli parklar görevlileri, tedavi ettirilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliğine götürdü.
Yaralı şahinin tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal yaşamına bırakılacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:20 Kaynak: AA
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