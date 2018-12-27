Konya'da Yaralı Yabani Güvercin Koruma Altına Alındı
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Konya'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yabani güvercin koruma altına alındı.
Konya
'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yabani güvercin koruma altına alındı. Meram
ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde uçamayan yaralı bir yabani güvercin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, adrese geldi.
Vatandaşların milli parklar görevlilerine teslim ettiği yabani güvercin, Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliğine götürüldü.
Güvercinin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:30 Kaynak: AA
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