Son Dakika Haberleri: Konya'da Yaralı Yabani Güvercin Koruma Altına Alındı

Konya'da Yaralı Yabani Güvercin Koruma Altına Alındı

14 dakika önce

Konya'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yabani güvercin koruma altına alındı.

Konya'da Yaralı Yabani Güvercin Koruma Altına Alındı, System.String[]
Konya'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yabani güvercin koruma altına alındı.

Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde uçamayan yaralı bir yabani güvercin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, adrese geldi.

Vatandaşların milli parklar görevlilerine teslim ettiği yabani güvercin, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü.

Güvercinin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:30 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Meram, Konya, Güncel
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