Son Dakika Haberleri: Konya'da yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Konya'da yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

7 saat önce

Konya'da FETÖ davasında tutuksuz yargılanan eski polis memuru, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Konya'da FETÖ davasında tutuksuz yargılanan eski polis memuru, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Gülseren Karaşahin, yakınları ve avukatı katıldı.

Savcı, daha önceki mütalaasını tekrar ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

1994-2016 yılları arasında polis memurluğu yapan ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bir ay önce emeklilik için dilekçe verdiği öğrenilen sanık Karaşahin, savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmedi, kendisine yönelik tanık beyanlarının asılsız olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Karaşahin'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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