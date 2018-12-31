Son Dakika Haberleri: Konya'da Yasa Dışı Avcılığa 9 Bin Lira Ceza

Konya'da Yasa Dışı Avcılığa 9 Bin Lira Ceza

1 saat önce

Konya'da yasa dışı kara avcılığı yaptığı iddia edilen 11 şüpheli hakkında 9 bin 151 liralık idari para cezası uygulandı.

Konya'da Yasa Dışı Avcılığa 9 Bin Lira Ceza, System.String[]
Konya'da yasa dışı kara avcılığı yaptığı iddia edilen 11 şüpheli hakkında 9 bin 151 liralık idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, farklı alanlarda son 2 gün içerisinde yapılan denetim ve kontrollerde yasa dışı kara avcılığı yaptığı tespit edilen 11 şahıs hakkında işlem uyguladı. Ekipler, aralarında kuş sürülerini de avlamak suretiyle yasa dışı kara avcılığı yaptığı belirlenen kişilere toplamda 9 bin 151 liralık idari para cezası uyguladı. 4 adet takozsuz av tüfeğinin el konulduğu denetimlerin süreceği kaydedildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:23 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, 3. Sayfa
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