Konya'da yasa dışı avcılık

Konya'da tuzakla şahin avı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, Altınekin Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Karatay ilçesindeki Dedeler Mahallesi'nde yaptıkları denetimde, tuzak kurarak şahin avı yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

Şahısların üst aramasında bulunan bir yarı otomatik takozsuz av tüfeği, bir el dürbünü, bir ses cihazı ile şahin avında kullanılan 4 tuzak, bir el projektörü ve bir fare tuzağı, 1'i ölü 3 bağırtlak kuşu ve 4 canlı güvercine el konuldu.

Canlı kuşlar doğaya salınırken, yakalananlar hakkında cezai işlem yapıldı.