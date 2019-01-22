Konya'da Yasa Dışı Kara Avcılığına Yönelik Denetimler
19 dakika önce
Konya'da yasa dışı kara avcılığının önüne geçmeye yönelik denetim ve kontroller sürüyor.
Konya
'da yasa dışı kara avcılığının önüne geçmeye yönelik denetim ve kontroller sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen denetim ve kontrollerde 6 kişi hakkında işlem yapıldı.
Denetimlerde yasa dışı avlandığı iddiasıyla 6 kişi hakkında toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uygulanırken, 7 adet takozsuz av tüfeğine ise el konuldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:02 Kaynak: AA
Son Dakika! RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti
Son Dakika! MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar
Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı
Dünya Turizmi 9 Yıldır Böylesini Görmedi! 2018'de Yeni Bir Rekor Kırıldı