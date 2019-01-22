Son Dakika Haberleri: Konya'da Yasa Dışı Kara Avcılığına Yönelik Denetimler

Konya'da Yasa Dışı Kara Avcılığına Yönelik Denetimler

19 dakika önce

Konya'da yasa dışı kara avcılığının önüne geçmeye yönelik denetim ve kontroller sürüyor.

Konya'da Yasa Dışı Kara Avcılığına Yönelik Denetimler, System.String[]
Konya'da yasa dışı kara avcılığının önüne geçmeye yönelik denetim ve kontroller sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen denetim ve kontrollerde 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde yasa dışı avlandığı iddiasıyla 6 kişi hakkında toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uygulanırken, 7 adet takozsuz av tüfeğine ise el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:02 Kaynak: AA

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