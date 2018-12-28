Son Dakika Haberleri: Konya'da Yasa Dışı Kara Avcılığıyla Mücadele

Konya'da Yasa Dışı Kara Avcılığıyla Mücadele

2 saat önce

Konya'da yasa dışı kara avcılığına karşı yürütülen av koruma faaliyetleri devam ediyor.

Konya'da Yasa Dışı Kara Avcılığıyla Mücadele, System.String[]
Konya'da yasa dışı kara avcılığına karşı yürütülen av koruma faaliyetleri devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Konya'da farklı alanlarda son iki gün içerisinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde yasa dışı kara avcılığı yaptığı tesbit edilen 22 kişi hakkında toplamda 12 bin 670 liralık idari para cezası uyguladı.

Denetimlerde 1 takozsuz yarı otomatik av tüfeğine el konulduğu, denetimlerin bundan böyle de devam edeceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:49 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Güncel
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