Konya'da Yasa Dışı Kara Avcılığıyla Mücadele
1 saat önce
Konya'da yasa dışı kara avcılığına karşı yürütülen av koruma faaliyetleri sürüyor.
Konya
'da yasa dışı kara avcılığına karşı yürütülen av koruma faaliyetleri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Konya'da farklı alanlarda son iki gün içerisinde yapılan denetim ve kontrollerde yasa dışı kara avcılığı yaptığı belirlenen 11 kişi hakkında işlem yaptı.
Ekipler, aralarında kuş sürülerini de avlamak suretiyle yasa dışı kara avcılığı yapan kişilere toplamda 9 bin 151 liralık idari para cezası uygularken, 4 adet takozsuz av tüfeğine de el koydu.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:29 Kaynak: AA
Bakan Akar Açıkladı: Geçen Sene 2 Bin 398 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü
Son Dakika! Şırnak'ta Terör Örgütünün Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi
İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Yıla Yüksekova'da Komandolarla Girdi