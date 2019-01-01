Son Dakika Haberleri: Konya'da Yasa Dışı Kara Avcılığıyla Mücadele

Konya'da Yasa Dışı Kara Avcılığıyla Mücadele

1 saat önce

Konya'da yasa dışı kara avcılığına karşı yürütülen av koruma faaliyetleri sürüyor.

Konya'da Yasa Dışı Kara Avcılığıyla Mücadele, System.String[]
Konya'da yasa dışı kara avcılığına karşı yürütülen av koruma faaliyetleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Konya'da farklı alanlarda son iki gün içerisinde yapılan denetim ve kontrollerde yasa dışı kara avcılığı yaptığı belirlenen 11 kişi hakkında işlem yaptı.

Ekipler, aralarında kuş sürülerini de avlamak suretiyle yasa dışı kara avcılığı yapan kişilere toplamda 9 bin 151 liralık idari para cezası uygularken, 4 adet takozsuz av tüfeğine de el koydu.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:29 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Güncel
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