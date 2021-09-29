Konya'da yasa dışı silah kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, ruhsatsız silah ve mühimmat satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yasa dışı silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda tüfek, tabanca ve silah mühimmatının yasa dışı yollarla satışını yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi adli kontrolle serbest bırakılırken, biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.