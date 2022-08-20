Konya'da aracına çakar takan sürücüye ceza - Son Dakika
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Konya'da aracına çakar takan sürücüye ceza

20.08.2022 10:53
Konya'da aracına çakar takan sürücüye ceza

Konya'da yasa dışı ve yetkisi olmadan aracına çakar lamba takan sürücüye bin 823 TL ceza kesildi.

Konya'da yasa dışı ve yetkisi olmadan aracına çakar lamba takan sürücüye bin 823 TL ceza kesildi.

Olay, 17 Ağustos Salı günü merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Yeniceler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri çakar tertibatı bulunan 42 LJ 122 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, sürücünün çakar lambasını araca resmi bir izni ve kullanım yetkisi olmadan taktığını tespit etti. Sürücü M.K.'ye mevzuatta belirtilen "Işıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddesinden bin 823 TL cezai işlem uygulanırken, çakar tertibatının söktürülmesi için 1 hafta süre verildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da aracına çakar takan sürücüye ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da aracına çakar takan sürücüye ceza - Son Dakika
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