Konya'da, yasağın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş - Son Dakika

KONYA'da, koronavirüs tedbirler kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla en işlek meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Konya'da sessizlik hakim oldu. 31 ilçenin bulunduğu kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokakları bomboş kaldı. Sokaklarda işlerine gidenler dışında, henüz yasağı ihlal eden olmadığı belirtildi. Polis ekipleri de kentin birçok noktasında oluşturulan noktalarda sürücü ve yayaları durdurup, kontrol gerçekleştiriyor. ?