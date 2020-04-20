Konya'da yasak sona erince satış yapan marketlere ceza uygulandı - Son Dakika

Konya'da yasak sona erince satış yapan marketlere ceza uygulandı

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yasak olmasına rağmen satış yapmaya başlayan marketlerde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri ise açık olan marketleri kapatıp, iş yeri sahipleri hakkında Umumi Hıfzıssıhha İl Kurulu kararlarına uymadıkları için idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 31 ilde 48 saat süren sokağa çıkma yasağının saat 00.00'da sona ermesinin ardından Konya'da kepenk açan bazı marketlerde yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe kuralları kapsamında sıraya giran birçok vatandaş alış veriş yaptı. Polis ekipleri ise yasağa rağmen işyerlerini açan marketleri kapatıp, iş yeri sahipleri hakkında Umumi Hıfzıssıhha İl Kurulu kararlarına uymadıkları için idari para cezası uyguladı. Kentte yasak kalmasından dakikalar sonra da araç trafiğinde yoğunluk yaşandı.