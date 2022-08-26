Konya'da pitbull sahiplenen ve sahiplendirenlere para cezası uygulandı

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ile Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri alınan yasaklı ırk ihbarı üzerine Karaaslandede Mahallesi'nde arama yaptı.

Konya 'da yasaklı ırk köpeği sahiplenen ve sahiplendiren 2 kişiye 29 bin 964 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

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