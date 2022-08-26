Konya'da pitbull sahiplenen ve sahiplendirenlere para cezası uygulandı - Son Dakika
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Konya'da pitbull sahiplenen ve sahiplendirenlere para cezası uygulandı

26.08.2022 10:38
Konya'da pitbull sahiplenen ve sahiplendirenlere para cezası uygulandı

Konya'da yasaklı ırk köpeği sahiplenen ve sahiplendiren 2 kişiye 29 bin 964 lira idari para cezası uygulandı.

Konya'da yasaklı ırk köpeği sahiplenen ve sahiplendiren 2 kişiye 29 bin 964 lira idari para cezası uygulandı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ile Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri alınan yasaklı ırk ihbarı üzerine Karaaslandede Mahallesi'nde arama yaptı.

Adreste yapılan aramada, kaydı bulunmayan pitbull cinsi bir köpek tespit edildi.

Köpeği sahiplendiği ve sahiplendirdiği tespit edilen 2 kişiye "Hayvanları Koruma Kanunu" gereğince 29 bin 964 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililerce el konulan köpek ise hayvan barınağına teslim edildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da pitbull sahiplenen ve sahiplendirenlere para cezası uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da pitbull sahiplenen ve sahiplendirenlere para cezası uygulandı - Son Dakika
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