Konya'da pitbull besleyen şahsa 14 bin 982 lira ceza

Konya'da yasaklı olmasına rağmen tehlikeli ırk olan pitbull cinsi köpek besleyen şahsa, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 14 bin 982 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler, merkez Meram ilçesinde yasaklı olmasına rağmen tehlikeli ırk olan pitbull melezi cinsi köpek beslendiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine belirtilen adrese Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Adreste yapılan kontrolde, kaydı olmadığı tespit edilen pitbull melezi cinsi köpek bulundu. Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce el konulan pitbull cinsi köpek barınağa götürülmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi. Yasaklı olmasına rağmen bu tehlikeli ırkı besleyen köpeğin sahibine de emniyet güçleri tarafından Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 14 bin 982 TL para cezası uygulandı. - KONYA