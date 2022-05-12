Yasaklı zirai ilaç satan şüpheliye 84 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Yasaklı zirai ilaç satan şüpheliye 84 bin lira ceza kesildi

12.05.2022 14:11

Konya'da insan sağlığını tehdit ettiği için yasaklanan etken maddeleri içeren tarım ilaçları bulunduğu tespit edilen iş yeri sahibine 84 bin lira idari para cezası uygulandı.

Konya'da insan sağlığını tehdit ettiği için yasaklanan etken maddeleri içeren tarım ilaçları bulunduğu tespit edilen iş yeri sahibine 84 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, bitki koruma ve besleme ürünleri kaçakçılığı ile ilgili Türkiye genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Ereğli KOM Grup Amirliğince yapılan ortak çalışmada, Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri eşliğinde zirai ilaç satan 24 iş yeri kontrol edildi.

İl merkezindeki 1 iş yerinde, insan sağlığını tehdit ettiği için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanan etken maddeleri içeren tarım ilaçları bulunduğu tespit edildi.

İlaçlara el koyan ekipler, iş yeri sahibine "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan adli işlem yaptı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince iş yeri sahibine 84 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yasaklı zirai ilaç satan şüpheliye 84 bin lira ceza kesildi
Yasaklı zirai ilaç satan şüpheliye 84 bin lira ceza kesildi
Yasaklı zirai ilaç satan şüpheliye 84 bin lira ceza kesildi
Yasaklı zirai ilaç satan şüpheliye 84 bin lira ceza kesildi
Yasaklı zirai ilaç satan şüpheliye 84 bin lira ceza kesildi

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Kaynak: AA

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