Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı - Son Dakika

Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi İstasyon Caddesinde seyir halinde olan İ.E. idaresindeki 46 KN 424 plakalı kamyonet, Meryem Arıkan'ın kullandığı üç tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada Meryem Arıkan hayatını kaybetti. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

KAÇAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri ve çevresinde incelemeler yapan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan aracı tespit etti. Polisin yaptığı çalışmalar neticesinde, kaza yerinden kaçan aracın sürücüsü olduğunu söyleyen İ.E. gözaltına alındı. Polis, İ.E'nin çelişkili beyanı ve yapılan teknik çalışmalarla araç sürücüsünün farklı olabileceğini değerlendirerek soruşturmayı bu yönde genişletti.

KAZAYI AMCASININ YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Detaylı soruşturmada İ.E. kazayı kendisinin değil, amcası B.E'nin yaptığını ve olay yerinden kaçtıktan sonra evlerine gelerek kazayı üstlenmesini istediğini itiraf etti. Polis ekipleri İ.E'nin ifadesi doğrultusunda B.E'yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.E. "suç üstlenme", amcası B.E. ise "taksirle adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.