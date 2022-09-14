Konya'da 12 yıl bekledikten sonra böbrek nakledilen hasta, bağışçı aileye minnettar

Konya'da yaşayan Süleyman Baylan'ın 12 yıldır yaşadığı sağlık sorunları, Karaman'da, geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşındaki Okan Eski'nin böbreğinin nakledilmesiyle son buldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 57 yaşındaki 2 çocuk babası Süleyman Baylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır böbrek hastası olduğunu, diyalize bağlı yaşadığını anlattı.

Havalimanında teknisyen olduğunu, diyalize başladıktan sonra yaşam kalitesinin yüzde 80 düştüğünü ifade eden Baylan, "Hastalanınca bırakmak zorunda kaldım. 12 yıldır böbrek nakli bekliyorum. Daha önce 4 kere uyumlu böbrek bulunduğu söylendi. Çağırılan hastalara göre uyum belirleniyor. Bu sefer 4 kişi çağırıldık, benimki tam tuttu. Verici aileye çok teşekkür ediyorum." dedi.

Verici aile ile tanıştıklarını belirten Baylan, taburcu olduktan sonra ziyaretlerine gideceklerini söyledi.

Emine Baylan da böbrek rahatsızlığı yaşayan eşi için çok üzüldüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Diyalizden geldikten sonra bir süre kendine gelemiyordu. Kolları yara içinde oluyordu. Üzülürdüm, 'acısı dinsin' diye dua ederdim. Gece aradılar, gerekli testleri yaptılar, ameliyat oldu. Karaman'dan akrabam aradı, 'Eniştem mi nakil oldu? Komşumun eşi vefat etti, onun böbreği.' dedi. Vericiyi bilmiyorduk. Nasip kısmet. Şükürler olsun. Allah'tan ümit kesilmezmiş. O genç bize kan değil can verdi, yattığı yer nur, mekanı cennet olsun. Dualarımız hep onunla."

"Önümüzdeki hafta hastayı taburcu etmeyi planlıyoruz"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nefroloji ve Organ Nakli Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kültigin Türkmen ise hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Böbreğin yavaş yavaş çalıştığını söyleyebiliriz. Enfeksiyon durumu yok, cerrahi ya da medikal bir komplikasyon durumu yok. İnşallah önümüzdeki hafta böbrek tamamen çalışırsa hastayı taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

Türkmen, Karaman'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşındaki Okan Eski'nin organlarının nakledildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisi çok hayırlı bir işe vesile oldu. Kadavradan böbrek ve karaciğer nakilleri ülkemizde biraz daha artmalı. Ailelerin tutumu da önemli çünkü birey vefat ettikten sonra aileler onay vermezse kadavradan nakil gerçekleşemiyor. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışını desteklemeye davet ediyoruz. Biz merkez olarak 9 ayda 5 kadavra, 6 canlı olmak üzere 11 nakil yaptık."