Konya'da vahşet! Emekli imam ve eşi evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Konya'da vahşet! Emekli imam ve eşi evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu

01.06.2023 22:19

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan emekli imam ve eşi evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Eve giden yakınlarının bulduğu cansız bedenler savcının incelemesinin ardından Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra Mahallesi'nde emekli imam Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'dan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTILAR

Çiftin yakınları eve girdiklerinde Hüseyin (57) ve Mürüvvet Çoban'ın (55) cansız bedenlerine rastlayınca durumu jandarmaya bildirdi.

TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları ilk incelemede çiftin tabancayla öldürüldüklerini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından çiftin cesetlerinin otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Konya'da vahşet! Emekli imam ve eşi evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da vahşet! Emekli imam ve eşi evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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