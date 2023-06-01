Konya'da vahşet! Emekli imam ve eşi evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu

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Konya'nın Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra Mahallesi'nde emekli imam Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'dan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTILAR

Çiftin yakınları eve girdiklerinde Hüseyin (57) ve Mürüvvet Çoban'ın (55) cansız bedenlerine rastlayınca durumu jandarmaya bildirdi.

TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları ilk incelemede çiftin tabancayla öldürüldüklerini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından çiftin cesetlerinin otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı bildirildi.