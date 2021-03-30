Konya'da, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' - Son Dakika

Konya'da, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi'

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadaki '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Konya'da yaya geçitleri, Vali Vahdettin Özkan ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen yazıyla 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda tüm yurtta valilerin katıldığı programla yaya geçitlerindeki bazı şeritler, kırmızıya boyandı. Konya'da da Vali Vahdettin Özkan, beraberindeki protokol üyeleri ve öğrenciler ile yaya geçitlerinin bazı şeritlerinin kırmızıya boyanması için etkinlik düzenledi.

Vali Özkan, yaya önceliğinin önemine değinerek, "Konforlu ve güvenli trafik önceliğimiz. Trafikte araç sayısının çoğalmasına rağmen 2019-2020'de bu çalışmalar sonucu ölümlü kazaların azaldığını görüyoruz. Hedefimiz, bu oranı sıfıra düşürmek. Sürücülerden de bütün ricamız, kurallara uymalarıdır. Öncelik yayaların, farkındalığını oluşturmak için de bu uygulamaların hassasiyetle üzerinde duruyoruz" dedi.

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