Konya'da yaya öncelikli trafik denetimi - Son Dakika

Konya'da "Huzurlu Trafik" çalışmaları kapsamında "Yaya Öncelikli" denetimlerine devam eden trafik ekipleri Ocak ayı içerisinde 550 sürücü denetleyerek kural ihlali yapan 206 sürücüye idari işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Huzur ve Güven Şehri Konya" ilkesini benimseyerek trafikteki kaza oranını en aza indirmek için hem denetleme hem de bilgilendirme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Kazalarda can kaybının yaşanmaması ve yaya ölümlerinin sıfıra inmesi için "Yaya Öncelikli Denetim" çalışmalarına devam eden trafik ekipleri Ocak ayının ilk yarısında 550 araç sürücüsü denetleyerek 206 sürücüye idari işlem uyguladı. Yaya öncelikli denetimlerin devam edeceğini söyleyen yetkililer hem sürücülere hem de yayalara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Konya'da son dönemde yapılan denetimlerden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar da yapılan uygulamalar sayesinde trafikte kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade etti. - KONYA