Konya'da Yaylada Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Konya'nın Ahırlı ilçesindeki bir yaylada mahsur kalan 3 kişi Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Konya'nın Ahırlı ilçesindeki bir yaylada mahsur kalan 3 kişi Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.



Kuruçay Mahallesi'ndeki Kurşunlu yaylasına gezintiye çıktıkları araçlarıyla kardan dolayı mahsur kalan Mehmet Akif Balaban, Alper Tunga Metin ve Ali Erenkaya 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.



İhbarla olay yerine hareket eden ekipler, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun yönetiminde yol açma çalışması yaparak, yaylada mahsur kalanları kurtardı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

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