Son Dakika Haberleri: Konya'da Yaylada Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Konya'da Yaylada Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

13 dakika önce

Konya'nın Ahırlı ilçesindeki bir yaylada mahsur kalan 3 kişi Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Konya'da Yaylada Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Konya'nın Ahırlı ilçesindeki bir yaylada mahsur kalan 3 kişi Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Kuruçay Mahallesi'ndeki Kurşunlu yaylasına gezintiye çıktıkları araçlarıyla kardan dolayı mahsur kalan Mehmet Akif Balaban, Alper Tunga Metin ve Ali Erenkaya 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbarla olay yerine hareket eden ekipler, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun yönetiminde yol açma çalışması yaparak, yaylada mahsur kalanları kurtardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahir Eller Projesi ile 12 İlde 3 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Generali Görevden Aldı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:28:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Yaylada Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]