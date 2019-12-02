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Konya'da yaylalar beyaza büründü

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yüksek kesimler ve bazı yaylalar kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Konya'da yaylalar beyaza büründü, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yüksek kesimler ve bazı yaylalar kar yağışı sonrası beyaza büründü.


Beyşehir ilçesi sınırlarında iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur yağışı, ilçede bulunan bazı yaylalarda ve yüksek kesimlerde zemine kar olarak düştü. Beyşehir'e bağlı Doğanbey ve Damlapınar mahalleleri sınırları içerisinde kalan yaylalar ile dağlık alanlar kar yağışının ardından beyaz bir görüntüye büründü. Kar düşen yaylaların yanı sıra dağlık kesimlerde kar yüksekliğinin 10 santime kadar ulaştığı bildirildi. Yaylalarda açık alanlarda otlayan küçükbaş hayvan sürülerinin de yağış sonrasında kapalı mekanlarına alındığı belirtildi.


Öte yandan, Beyşehir'de aralıklarla devam eden yağışlar çiftçilerin de yüzünü güldürdü. - KONYA

Doğanbey, Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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