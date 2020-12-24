Yazır Kapalı Pazar Yerinin yapımına başlandı - Son Dakika

Yazır Kapalı Pazar Yerinin yapımına başlandı

24.12.2020 15:47
Yazır Kapalı Pazar Yerinin yapımına başlandı, System.String[]

Yapımına başlanan Yazır Kapalı Pazar Yeri alanını ziyaret eden Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Yapımına başlanan Yazır Kapalı Pazar Yeri alanını ziyaret eden Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Selçuklu Belediyesi mevcut kapalı pazar yerlerine ek olarak hızlı bir şekilde yenilerini eklemeye devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu kapsamda yapımı devam eden Yazır Kapalı Pazar Yeri alanında incelemelerde bulundu. Selçuklu Belediyesi, ilçe sakinlerinin ve pazar esnafının konforunu ön planda tutmak için inşa ettiği mevcut kapalı pazar yerlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Kısa süre önce hizmete geçen Bosna, Kosova, Özalkent ve Esenler kapalı pazar yerlerine Yazır Mahallesi'nde inşa edilen kapalı pazar yeri de ilave edilerek ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak.

"Selçuklu'da yaptığımız her hizmet hemşehrilerimizin konforunu artırmak için"

Hedeflerinin tüm ilçede hizmet standartlarını daha da yükseltmek olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "İçerisinde bulunduğumuz salgın sürecindeki tüm zorluklara rağmen yorulmadan ve bahanelere sığınmadan var gücümüzle çalışıyoruz, ilçemize değer kazandıran projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Tüm hizmetlerimizin temel amacı hemşehrilerimize konforlu bir yaşam sunmak. Bu kapsamda kısa süre önce hizmete sunduğumuz kapalı pazar yerlerinden sonra Yazır Mahallemize de bir kapalı pazar yeri kazandırıyoruz. Hizmete kazandırdığımız kapalı pazar yerleriyle esnafımız rahat bir şekilde ürünlerini sergilerken hemşehrilerimiz de huzur içerisinde alışverişlerini yapabiliyor. Yine açık pazarlarımızı kapalı pazara dönüştürme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Dumlupınar Pazar Yeri için ihale sürecimiz devam ediyor. Yine Sancak Mahallemizde de önümüzdeki günlerde kapalı pazar için proje çalışmalarını tamamlayıp ihale sürecine geçmiş olacağız. Pazar yeri projelerimizle birlikte farklı alanlardaki birçok projemizin hazırlık ve yapım süreçlerini de ayrıca sürdürüyoruz" dedi.

Yapımı devam eden Yazır Kapalı Pazar Yeri, 11 bin 875 metrekarelik arsa üzerine 8 bin 536 metrekare olarak inşa ediliyor. 7 milyon 343 bin liraya mal olacak Yazır Kapalı Pazar Yeri'nin 2021 yılı ortalarında hizmete açılması planlanıyor. - KONYA

Yazır Kapalı Pazar Yerinin yapımına başlandı
Yazır Kapalı Pazar Yerinin yapımına başlandı

Selçuklu, Esenler, Kosova, Yazır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yazır Kapalı Pazar Yerinin yapımına başlandı - Son Dakika


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