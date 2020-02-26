Konya'da yeni atanan öğretmenler için program düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da yeni atanan öğretmenler için program düzenlendi

6 saat önce

Karatay ilçesindeki okullara atanan yeni öğretmenler için "14.Okul Dışı Faaliyetler Programı" gerçekleştirildi.

Konya'da yeni atanan öğretmenler için program düzenlendi, System.String[]

Karatay ilçesindeki okullara atanan yeni öğretmenler için "14.Okul Dışı Faaliyetler Programı" gerçekleştirildi.

Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Karatay'da göreve başlayan aday öğretmenlere okul dışı faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, aday öğretmenlere meslek hayatları boyunca ilk günkü heyecanlarını daima diri tutmaları gerektiğini söyledi.

Her öğrencinin eğitim hayatında, iz bırakan bir öğretmeni olduğunu belirten Büyük, şunları kaydetti: ,

"Yeni atanan öğretmenlerimizin de kalplere dokunan, iz bırakan insanlar olmaları gerekiyor. Ayrıca kanun ve yönetmelikler çerçevesinde "ezber bozan işler" yapmalarını, okullarında yeni bir heyecan oluşturmalarını ve öğrenciyi merkeze alan yeniliklere imza atmalarını da istiyoruz."

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün yanı sıra Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Türk Telekom, Karatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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