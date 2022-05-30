Konya'da yeni cephanelik inşaatında çalışmalar sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sille'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cephaneliğini Çumra ilçesine taşıma projesi kapsamında yapılan inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Altay, Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşümlerinden birini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Altay, Sille'de artık şehir merkezinde kalmış ve ciddi güvenlik problemi oluşturan, fiziki imkanlarıyla da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etme vasfını yitirmiş cephaneliği daha modern bir alana taşımak için çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Çumra'daki yeni inşaatların çok hızlı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Altay, "Yaklaşık 400 milyon liralık bir imalat yapıyoruz ki bu Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde yaptığı en büyük bütçeli iş. Burada yapılan cephanelikler NATO standartlarına uygun halde yapılacak. Ayrıca akıllı mühimmat olarak da Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak bir cephaneliği inşa etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Yatay mimariyle yeni mahalle oluşturulacak

Altay, cephaneliğin Çumra'ya taşınmasıyla 1 milyon 670 bin metrekarelik alanda bir dönüşüm projesi gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yatay mimariyle oluşturacağımız yeni mahallemiz için de çalışmalar yürütüyoruz. Konya'nın böylece en önemli dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Seçimden önce 'Benim Şehrim Projeleri' kapsamında paylaştığımız Konya için önemli projelerden birisini daha hayata geçiriyoruz. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun."