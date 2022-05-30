Konya'da yeni cephanelik inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da yeni cephanelik inşaatında çalışmalar sürüyor

30.05.2022 14:34
Konya'da yeni cephanelik inşaatında çalışmalar sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sille'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cephaneliğini Çumra ilçesine taşıma projesi kapsamında yapılan inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sille'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cephaneliğini Çumra ilçesine taşıma projesi kapsamında yapılan inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Altay, Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşümlerinden birini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Altay, Sille'de artık şehir merkezinde kalmış ve ciddi güvenlik problemi oluşturan, fiziki imkanlarıyla da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etme vasfını yitirmiş cephaneliği daha modern bir alana taşımak için çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Çumra'daki yeni inşaatların çok hızlı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Altay, "Yaklaşık 400 milyon liralık bir imalat yapıyoruz ki bu Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde yaptığı en büyük bütçeli iş. Burada yapılan cephanelikler NATO standartlarına uygun halde yapılacak. Ayrıca akıllı mühimmat olarak da Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak bir cephaneliği inşa etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Yatay mimariyle yeni mahalle oluşturulacak

Altay, cephaneliğin Çumra'ya taşınmasıyla 1 milyon 670 bin metrekarelik alanda bir dönüşüm projesi gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yatay mimariyle oluşturacağımız yeni mahallemiz için de çalışmalar yürütüyoruz. Konya'nın böylece en önemli dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Seçimden önce 'Benim Şehrim Projeleri' kapsamında paylaştığımız Konya için önemli projelerden birisini daha hayata geçiriyoruz. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun."

YORUMLAR
500
Konya'da 8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü tespit edildi Konya'da 8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü tespit edildi
Kaynak: AA

Altay, Konya, Çumra, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da yeni cephanelik inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:31 RTÜK'ten yayında bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye ceza
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
14:05 "Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum
14:04 Eşini öldüren adam intihar etti! Kızı ise yaralı halde balkondan atlayarak kurtuldu
13:59 Sıcak havaya dayanamayan dünyanın en ölümcül yılanı gördüğü ilk kişiye tüm zehrini akıttı
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye için "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" demişti! Tel Rıfat'taki tüneller ilk kez görüntülendi
13:38 Mikrofonu bozulunca uzun süre sesiz kalan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı esprisiyle salonu kahkahaya boğdu
12:54 Miami Heat'i eleyen Boston Celtics finalde Golden State Warriors'un rakibi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 14:40:16. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da yeni cephanelik inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement