Konya'da yeni doğmuş kız bebeği kaldırım üzerine bırakıp terk ettiler - Son Dakika
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Konya'da yeni doğmuş kız bebeği kaldırım üzerine bırakıp terk ettiler

12.11.2022 15:08

Konya'nın Karatay ilçesinde yeni doğmuş bir kız bebeği, sokakta kaldırım üzerine terk edilmiş halde bulundu. Tedavi altına alınan bebeğin 2-3 günlük olduğu açıklandı.

Konya'da Karatay ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sokak üzerinde bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin sokak üzerindeki inceleme çalışması sırasında sokakta kaldırım üzerine terk edilmiş halde kız bebek bulundu.

2-3 GÜNLÜK

Bebek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin 2 - 3 günlük olduğu belirlendi. Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.

Yeni doğmuş bebeği kaldırım üzerine bırakıp terk ettiler
Yeni doğmuş bebeği kaldırım üzerine bırakıp terk ettiler
Kaynak: İHA
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Bebek, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da yeni doğmuş kız bebeği kaldırım üzerine bırakıp terk ettiler - Son Dakika

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