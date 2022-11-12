Bebek , olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin 2 - 3 günlük olduğu belirlendi. Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.

Konya 'da Karatay ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sokak üzerinde bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin sokak üzerindeki inceleme çalışması sırasında sokakta kaldırım üzerine terk edilmiş halde kız bebek bulundu.

Kaynak: İHA

Bebek, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da yeni doğmuş kız bebeği kaldırım üzerine bırakıp terk ettiler - Son Dakika

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