Konya'da yeni obruk oluştu
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KONYA'nın Karapınar ilçesinde 8 metre çapında 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:49 Kaynak: DHA
KONYA'nın Karapınar ilçesinde 8 metre çapında 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.
Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen obruklar kentte yaşayanları tedirgin ederken, Kayacık Mahallesi Karadağ mevkiinde bir tarlada 8 metre çapında 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu. Bu sırada tarlanın yakınında olanlar gürültü ve toz bulutunun ardından baktıklarında obruğun oluştuğunu fark ettiklerini söyledi.
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