Son Dakika Haberleri: Konya'da yeni obruk oluştu
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Konya'da yeni obruk oluştu

1 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğinde 30 metre çapında yeni obruk oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğinde 30 metre çapında yeni obruk oluştu.

Sürekli obruk oluşumlarının yaşandığı ilçede, merkeze 7 kilometre uzaklıkta Küçük Karakuyu mevkisindeki tarlada oluşan obruk, bölgede hayvan otlatan çobanlar tarafından farkedildi.

Yaklaşık 5 metre derinliğinde ve 30 metre çapındaki obruk bölgede yaşayanlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Obruk çevresinde de çatlaklar meydana geldi.

Bölgede çiftçilik yapan Lütfi Gülbahar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede her yıl obruk oluştuğunu söyledi.

Yeni meydana gelen obruğu, çobanların kendilerine haber verdiğini ifade eden Gülbahar, "Obruk komşumuzun tarlasında meydana gelmiş. Obruğun yanın yaklaşamadık. Çünkü ne ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk." dedi.

"Tarla 1 hafta önce traktörle sürüldü"

Gülbahar, bölgede sık sık obruk oluştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son oluşan obruk, yaklaşık 5 metre derinliğinde, 30 metre çapında ama çevresindeki çatlaklar oluşumun devam edeceğini gösteriyor. Korku ile yanına yaklaşabildik. Obruk oluşacağı korkusuyla sürekli tedirginlik içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bazen buraları terkedelim diye düşünüyoruz ama yapacağımız bir şey yok. Ailemizin rızkı topraktan sağlanıyor. Obruk oluşan tarla 1 hafta önce traktörle sürüldü. Eğer o sırada obruk oluşsaydı çok daha üzücü sonuçları olabilirdi. Obruklarla yaşamaya alışmış olsak da sürekli korku içerisindeyiz."

Konya'da yeni obruk oluştu

Karapınar, Karakuyu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:01 Kaynak: AA
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