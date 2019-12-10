Konya'da yeni obruk oluştu

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, yerleşim yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki buğday ekili tarlada yeni obruk oluştu. Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen obruklar ilçe sakinlerini tedirgin ediyor.

İnoba mevkisinde buğday ekili tarlada obruk meydana geldi. 4 metre çapında 2 metre derinliğindeki obruk, bölgede hayvan otlatan çobanlar tarafından fark edildi. Ardından belediye görevlilerine haber verildi. Obruğun yayla yoluna 250 metre, yerleşim yerine de 500 metre uzaklıkta olması dikkat çekti.