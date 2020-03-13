Konya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin kararlar - Son Dakika
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Konya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin kararlar

6 saat önce

Konya'da, Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında, Çin'de başlayan yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kentteki tedbirlerle ilgili yapılan toplantıda alınan kararlar açıklandı.

Konya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin kararlar, System.String[]

Konya'da, Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında, Çin'de başlayan yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kentteki tedbirlerle ilgili yapılan toplantıda alınan kararlar açıklandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Toprak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yeni Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural" afişinin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının giriş ve çıkışlarına asılması kararlaştırıldı.

Söz konusu afişin, şehir ilan panoları ve billboardlara asılmasının sağlanacağı kararlaştırılan toplantıda, şunların yapılması karara bağlandı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında ivedi bir şekilde dezenfekte işlemleri tamamlanacak ve düzenli olarak bu işlemlerin tekrarlanacaktır. Kapalı alanlarda yapılan tüm etkinlik ve faaliyetler zorunlu olmadıkça yapılmayacak. Havalimanında gelen yolcular termal kamera ile kontrol edilmeye devam edilecek, maske dağıtımı sağlanacak. Yurtdışından gelen tüm yolculara uygulanan form doldurulmaya devam edilecek ve şüpheli görülen şahıslar ivedi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilecektir. Yüksek Hızlı Trenlerin dezenfekte işlemleri geceleri yapılacak ve periyodik olarak tekrarlanacaktır. Mevlana Müzesi'nde dezenfekte işlemi periyodik şekilde tekrarlanacak ve termal kamera temin edilerek girişler tek yerden sağlanacaktır. Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yazır yerleşkesinde 11 basınçlı karantina ve tedavi odası hazır bulunmakta olup, koronavirüs şüphelisi kişilerin tedavileri öncelikle burada sağlanacaktır."

Büyükşehir Belediyesince okullarda 500 bin ilave bireysel kullanıma uygun ambalajlı sabun dağıtımının yapılacağı belirlenen toplantıda, kaçak yollarla ülkeye giren sığınmacıların 14 gün süreyle gözlem altında bulundurulmasına karar verildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Orhan Toprak, Koronavirüs, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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