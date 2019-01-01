Son Dakika Haberleri: Konya'da Yeni Yıla, Dua ve Eğlenceyle Girildi

Konya'da Yeni Yıla, Dua ve Eğlenceyle Girildi

56 dakika önce

KONYA'da binlerce kişi 2018'e veda edip, yeni yılı coşkuyla kutlarken, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.

Konya'da Yeni Yıla, Dua ve Eğlenceyle Girildi, System.String[]
KONYA'da binlerce kişi 2018'e veda edip, yeni yılı coşkuyla kutlarken, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.

Eğlence merkezlerinde buluşan binlerce kişi 2018'e veda ederken, 2019 yılını coşkuyla kutladı. Konyalılar, müzik eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yıldönümü kutlandı. Gecede, Türk ve yabancı hafızlar tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı. 

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:39 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 02:35:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Yeni Yıla, Dua ve Eğlenceyle Girildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]