Konya'da Yeni Yıla, Dua ve Eğlenceyle Girildi
56 dakika önce
KONYA'da binlerce kişi 2018'e veda edip, yeni yılı coşkuyla kutlarken, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.
KONYA'da binlerce kişi 2018'e veda edip, yeni yılı coşkuyla kutlarken, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği
tarafından Mekke
'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.
Eğlence merkezlerinde buluşan binlerce kişi 2018'e veda ederken, 2019 yılını coşkuyla kutladı. Konyalılar, müzik eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.
Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yıldönümü kutlandı. Gecede, Türk ve yabancı hafızlar tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:39 Kaynak: DHA
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