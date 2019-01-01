Son Dakika Haberleri: Konya'da Yeni Yılda Trafik Ekipleri Gece Boyunca Alkol Uygulaması Yaptı

Konya'da Yeni Yılda Trafik Ekipleri Gece Boyunca Alkol Uygulaması Yaptı

1 saat önce

Konya'da yeni yılda trafik ekipleri gece boyunca alkol uygulaması yaptı 2019 yılının ilk cezası ehliyetsiz olarak araç kullanan sürücüye yazılırken, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret ettiKONYA - Konya'da 2019 yılının ilk dakikalarında, trafik polisleri...

Konya'da yeni yılda trafik ekipleri gece boyunca alkol uygulaması yaptı
2019 yılının ilk cezası ehliyetsiz olarak araç kullanan sürücüye yazılırken, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret etti

KONYA - Konya'da 2019 yılının ilk dakikalarında, trafik polisleri tarafından kent merkezinde 30 farklı noktada alkol denetimi yapıldı. Yapılan uygulamada ise yeni yılın ilk cezası ehliyetsiz sürücüye kesilirken, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman uygulama noktasındaki polis ekiplerine çikolata dağıttı.
2019 yılının ilk dakikalarında merkez Selçuklu ilçesi Vatan Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Polis ekipleri uygulama esnasında çok sayıda aracı durdurarak alkol kontrolü yaptı. Ekipler denetimlerde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 42 FY 654 plakalı otomobili durdurdu. Sürücünün yapılan kontrolde alkolsüz olduğu anlaşılırken, ehliyet kontrolünde sürücü ehliyetsiz olarak trafiğe çıktığı için 2 bin 497 TL para cezası kesildi. Diğer taraftan Konya genelindeki uygulama noktalarını ziyaret eden Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, polis ekiplerinin yeni yılını kutlayarak çikolata ikram etti, sürücülerin yeni yılını kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Polis, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alkolü Fazla Kaçırınca Direksiyon Başında Sızdı Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı

Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 04:08:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Yeni Yılda Trafik Ekipleri Gece Boyunca Alkol Uygulaması Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]