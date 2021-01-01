Konya'da yeni yılın ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Konya'da yeni yılın ilk cuma namazı kılındı

KONYA - Konya'da yeni yılın ilk cuma namazı korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak cami avlularında kılındı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından yılın ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere koştu. Pandemi nedeniyle evlerine yürüyüş mesafesinde bulunan camilere gidebilen vatandaşlar namazlarını sosyal mesafeye uyarak cami avlusunda ya da boş yeşil alanlarda kıldı. Kısıtlama Pazartesi saat 05.00 itibariyle sona erecek.