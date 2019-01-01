Konya'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası Ehliyetsiz Sürücüye Kesildi
22 dakika önce
Konya'da, yeni yılın ilk saatlerinde uygulama esnasında durdurulan bir araç sürücüsüne, "ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 2 bin 497 lira para cezası kesildi.
Konya
'da, yeni yılın ilk saatlerinde uygulama esnasında durdurulan bir araç sürücüsüne, "ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 2 bin 497 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşında kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Selçuklu
ilçesi Vatan Caddesi
'ndeki uygulamaya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı.
Yaman, burada trafik polisleri ve gazetecilere çikolata ikram etti. Görevi başındaki polislerin yeni yılını kutladı.
Yapılan uygulama sırasında Ali K'nin kullandığı 42 FLY 654 plakalı hafif ticari aracı durduran ekipler, sürücünün ehliyeti olmadığını belirledi.
Yeni yılın ilk trafik cezasının uygulandığı Ali K'ye 2 bin 497 lira para cezası kesildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:06 Kaynak: AA
Çevreyi Kirletenlere 2019'da Verilecek Cezalar Belli Oldu
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı