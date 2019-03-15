Son Dakika Haberleri: Konya'da, Yeni Zelanda'daki Saldırıya Tepki

Konya'da, Yeni Zelanda'daki Saldırıya Tepki

15 dakika önce

KONYA'da, İnsan ve Medeniyet Harekatı Derneği üyeleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısına tepki gösterdi.

Konya'da, Yeni Zelanda'daki Saldırıya Tepki, System.String[]
KONYA'da, İnsan ve Medeniyet Harekatı Derneği üyeleri,   Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısına tepki gösterdi.

İnsan ve Medeniyet Derneği üyeleri yatsı namazı sonrası Kapu Camii önünde toplandı. Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınayan grup, bu katliamlara dur denilmesi gerektiğini belirtti. Grup adına açıklama yapan derneğin Konya Başkan Adem Ceylan, "Saldırganın saldırı için seçtiği yer ve zamandan, silahların üzerine kimi İslam karşıtı teröristlerin ve Müslümanlara karşı olan kişilerin isimlerinin yazılı olması saldırının sosyal medya üzerinde yayınlanması gibi birçok sembol İslam düşmanlığının bir göstergesidir. Bu insanlıktan nasibini almamış zihniyetin ve ruh halinin sonucu olan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından dua eden grup, olaysız dağıldı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:33 Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, Konya, Güncel
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