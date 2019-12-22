Konya'da Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın yapımı tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın yapımı tamamlandı - Son Dakika

Konya'da Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın yapımı tamamlandı

6 saat önce

Meram Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Konya'da Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın yapımı tamamlandı, System.String[]

Meram Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Bir hizmeti daha bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"10 bin 500 metrekarelik bir alanda bulunan park içerisinde, 530 metrekare kafe, oyun grupları, kamelyaları, kay kay pisti, yürüyüş yolu, spor aletleri, süs havuzları, dağ bisikleti parkuru ve Konya'da ilk defa uygulanan pergola salıncağı bulunuyor. Son dönemde yapılan yatırımlar sonucunda Meram'ın en yoğun nüfus barındıran bölgelerinden biri haline gelen mahallelerin tam kesişme noktasına kurulan Yenice Parkı, bu bölgelerin önemli bir ihtiyacını karşılayarak sosyal hayata katkı sağlayacak. Fiili olarak açılışını gerçekleştirdiğimiz parkın resmi açılışını ise hava koşulları sebebiyle bahar aylarında gerçekleştireceğiz."

Meram Belediyesi, Yenice, Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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