Son Dakika Haberleri: Konya'da Yeniden Başkan Seçilen Altay, Mazbatasını Aldı

Konya'da Yeniden Başkan Seçilen Altay, Mazbatasını Aldı

56 dakika önce

KONYA'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçilen AK Parti'li Uğur İbrahim Altay, mazbatasını aldı.

Konya'da Yeniden Başkan Seçilen Altay, Mazbatasını Aldı, System.String[]
KONYA'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçilen AK Parti'li Uğur İbrahim Altay, mazbatasını aldı.  

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 2 milyon 205 bin nüfus ile 1 milyon 521 bin 399 seçmenin bulunduğu  Konya'da, 1 milyon 285 bin 184 seçmen oy kullandı. Cumhur İttifakı'nın adayı olan AK Parti'li Uğur İbrahim Altay, yüzde 70,52 oyla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. İl Seçim Kurulu'nda bugün mazbata töreni düzenlendi. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere ve Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan mazbatalarını aldı. 

Uğur İbrahim Altay, 5 yıl boyunca 31 ilçe başkanıyla birlikte iyi hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi. 

? - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:13 Kaynak: DHA

Politika
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