Konya'da Yeniden Başkan Seçilen Altay, Mazbatasını Aldı
56 dakika önce
KONYA'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçilen AK Parti'li Uğur İbrahim Altay, mazbatasını aldı.
KONYA'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçilen AK Parti'li Uğur İbrahim Altay
, mazbatasını aldı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 2 milyon 205 bin nüfus ile 1 milyon 521 bin 399 seçmenin bulunduğu Konya
'da, 1 milyon 285 bin 184 seçmen oy kullandı. Cumhur İttifakı'nın adayı olan AK Parti
'li Uğur İbrahim Altay
, yüzde 70,52 oyla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. İl Seçim Kurulu'nda bugün mazbata töreni düzenlendi. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı
, Meram
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş
, Karatay
Belediye Başkanı Hasan Kılca
, Derbent
Belediye Başkanı Hüseyin Ayten
, Altınekin
Belediye Başkanı Muharrem Dere
ve Akören
Belediye Başkanı İsmail Arslan
mazbatalarını aldı.
Uğur İbrahim Altay, 5 yıl boyunca 31 ilçe başkanıyla birlikte iyi hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi.
? - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:13 Kaynak: DHA
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