Konya'da Yer Altı Tankı Üretilen Fabrikada Yangın Çıktı
56 dakika önce
Konya'da yer altı tankı üretilen bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Konya
'da yer altı tankı üretilen bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Merkez Karatay
ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sıla
Caddesi'nde bulunan, yer altı tankı üretimi yapılan bir fabrikanın boya bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İçerideki yanıcı maddeler nedeniyle patlama ihtimaline karşı polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, oksijen tüpleri ve tiner türü yanıcı maddeleri işçilerle dışarı taşıdı.
Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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