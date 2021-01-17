Konya'da yerel lokantalara tanıtım desteği - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren, gel-al ve paket servis hizmeti veren bazı lokantaların tanıtımını reklam panolarda yaparak esnafa destek oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da şehrin çeşitli kavşaklarındaki reklam panolarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Altay, "Belediyecilikte Konya modeline güzel bir örnek daha. Esnaf destek paketlerimizden sonra şimdi de gel-al ve paket servis yapan işletmelerimize tanıtım desteği sağlıyoruz. Şehrimizin bilboardları 690 esnafımızın hizmetinde, devamı da olacak. Zorlu süreci birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Belediyenin lokantalara bu desteği, iş yeri sahiplerince takdir topladı.