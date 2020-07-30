Konya'da yerleşim yerinin yaklaşık 150 metre ilerisinde obruk oluştu - Son Dakika

Konya'da yerleşim yerinin yaklaşık 150 metre ilerisinde obruk oluştu

KONYA'nın Karapınar ilçesi Mısırlı Yaylası'nda evlerin yaklaşık 150 metre ilerisindeki pancar ekili tarlada, 4 metre çapında ve 30 metreden fazla derinlikte obruk oluştu. Karapınar ilçesinde yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mısırlı Yaylası'nda, evlerin yaklaşık 150 metre ilerisinde pancar ekili tarlada ise dün bir obruk daha oluştu. İlçede alışveriş yaptıktan sonra yaylaya dönen Ali Özata, pancar ekili tarlada obruk oluştuğunu fark etti. Daha sonra tarla sahibi ve yaylanın diğer sakinlerine haber verdi. O anda yalnız olduğu için korktuğunu belirten Özata, "Tarlayı bir arkadaşımız pancar ekti. Karapınar'dan alışverişten dönünce tarlada bir farklılık olduğu gözüme çarptı. Yaklaştığımda ise obruk olduğunu gördüm. Yalnız olduğum içinde korktum, fazla yaklaşamadım. Çünkü çok korkunç bir görüntüsü vardı. Hem çevresinde çatlaklıklar var hem de yeni olduğu için çökmeler de devam ediyordu. Ben obruğun yanındayken iki kere daha göçmesine şahit oldum. Oturduğumuz evlere 150 metre mesafesi var. İnsan ister istemez tedirgin oluyor. Burada işçiler de çalışıyor. Sulama yapan işçiler, gübre atan işçi var. Hatta birkaç gün önce pancarın çapasını işçiler yaptı. 20'ye yakın insan çapa yaptı. Obruğun insan varken olmaması sevindirici" diye konuştu. 4 metre çapındaki obruğun derinliğini ölçmek içinde içine halat atan Özata, "Halat 31 metre uzunluğunda, ancak obruğun dibine ulaşmadı. 30 metreden fazla, 50 metreye yakın bir derinliğe sahip olabilir" dedi. Obruğun olduğunu duyup gelen Ferhat Selçuk ise obruğun oluşmasından hemen sonra iki kere daha obruğun iç çöküntüsüne şahitlik ettiğini belirterek, Çevresinde çatlaklar var. Obruk gerçekten korkutucu. Daha da genişleyip çökeceğini düşünüyoruz. Obruğun içine bakamıyoruz" dedi.