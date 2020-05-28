Konya'da YHT seferleri yeniden başladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan demir yollarında bugün başlayan Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde, Ankara- Konya güzergahında seyahat eden yolcular Konya'ya geldi.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bir süre ara verilen YHT seferlerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün saat 07.00'de Ankara- İstanbul güzergahında başlattı.

Normalleşme sürecinde YHT'ler bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak.

Tren içerisinde sosyal mesafeye uygun tedbirler alınmasının yanı sıra yolcu tren bileti satışlarında da sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak çapraz düzende bilet satışı yapılıyor.

Konya'dan 53 kişiyi taşıyan ilk tren saat 08.00'de İstanbul seferi için yeniden hareket etti. Saat 08.30'da da Ankara-Konya güzergahında seyahat eden 50 yolcu Konya'ya ulaştı.

Ankara'dan Konya'ya ziyaret için gelen Cesim Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolculuğunun güzel geçtiğini söyledi.

Seyahat esnasında sosyal mesafe kuralına riayet edildiğini dile getiren Korkmaz, "Yolculuk esnasında mesafeli geldik. Bütün yolcular arasında birer metre mesafe vardı. Yeme ve içme gibi ek bir hizmet yoktu ama yolculuğumuz genel itibarıyla güzel ve konforluydu. İnşallah akşam da geri döneceğiz." diye konuştu.

Hamza Adıyaman da sosyal mesafeye uygun bir şekilde seyahat ettiklerini belirterek, "Diğer yocularla aramızda birer koltuk vardı. Önceki yolculuklarımız biraz daha kalabalık ve neşeliydi. Bunun yanında yeme ve içme gibi hizmetler vardı ama şimdi sadece bir bardak suyla geldik." dedi.

Öte yandan gardaki hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.